Alanyaspor Başkanı'nın Kardeşi Silahla Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor Başkanı'nın Kardeşi Silahla Yaralandı

06.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralı bulundu. Ameliyat sonrası yoğun bakımda. Soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanyaspor Başkanı'nın Kardeşi Silahla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı
Rusya Ukrayna’da gaz üretim tesislerini vurdu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım
Tokat’ta, ’Çingene Kızı’ benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor Tokat'ta, 'Çingene Kızı' benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor
İşadamı baba ve oğlu arasındaki “dronla taciz“ olayında yeni gelişme İşadamı baba ve oğlu arasındaki "dronla taciz" olayında yeni gelişme
Alarmları kurun Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak Alarmları kurun! Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak

09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 10:34:10. #7.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor Başkanı'nın Kardeşi Silahla Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.