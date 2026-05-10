Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi

(ANTALYA)- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Gain Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Alanyaspor, 8. dakikada Meschack Elia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 13. dakikada Laszlo Benes'in golüyle skora denge getirdi.
Ev sahibi ekip, 39. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Alanyaspor, 60. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
