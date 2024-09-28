Alanyaspor, Rizespor\'u 1-0 Yendi

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(ANKARA) - Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. GAİN Park Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

Ev sahibi Alanyaspor 33. dakikada Nicolas Janvier'in attığı golle Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikaarda başka gol olmadı ve Alanyaspor Rizespor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.