Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pencereye sıkışan sahipsiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ali Alp Caddesi Çıkmaz Sokak'ta çevre sakinleri, kimsenin yaşamadığı evin penceresine kedinin sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı kedi, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alaplı'da Pencereye Sıkışan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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