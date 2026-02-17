Alaşehir'de belediye korosu konser verdi

Alaşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri seslendirdi.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konserde, 7 bölgeden 25 türkü söylendi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, konserin ardından şef ve koro üyelerine teşekkür ederek çiçek verdi.
