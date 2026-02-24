Alaşehir'de Elektrik Kazası: 2 Gözaltı - Son Dakika
Alaşehir'de Elektrik Kazası: 2 Gözaltı

24.02.2026 13:34
İşçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi üzerine işveren ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir işletmenin çatısında İbrahim Taşdelen'in (20) kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'yi (51) gözaltına aldı.

Taşdelen'in cenazesinin, ikindi vakti Hacıaliler Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.

Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda dün, bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

