Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Jandarma ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, hakkında 20 yıl hapis cezası olan A.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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