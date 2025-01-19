Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşlarındaki iki kuzen su birikintisinde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Caberburhan Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eyüp Kaya ve amcasının oğlu Kadir Kaya bisikletleriyle gezmeye çıktı.
Yusuf Eyüp Kaya, mermer ocağının bulunduğu bölgede yaklaşık iki metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Kuzenini kurtarmaya çalışan Kadir Kaya da suya girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince sudan çıkarılan çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yusuf Eyüp Kaya'nın babası Zeki Kaya, AA muhabirine, çocukların bisikletle gezmeye çıktıklarını, oğlunun suya düştüğünü, yeğeni Kadir Kaya'nın da onu kurtarmak isterken boğulduğunu söyledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de İki Kuzen Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?