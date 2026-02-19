Alaşehir'de Kızılay'dan İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'de Kızılay'dan İftar Programı

Alaşehir\'de Kızılay\'dan İftar Programı
19.02.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Alaşehir'de ramazan boyunca 12 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesince Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda ilk iftar gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Nedim Yamak, bu ramazanda "Bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Ramazan boyunca 12 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını aktaran Yamak, 134 aileye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 402 bin lira nakdi yardım yapılacağını, ayrıca 50 aileye 100 koli gıda desteği sağlanacağını ifade etti.

İftar programlarının bağışçıların desteğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yamak, hayırseverleri destek vermeye davet etti.

Alaşehir Belediyesi de iftar çadırı önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. İkramın ramazan boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılay, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Kızılay'dan İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:52:54. #7.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Kızılay'dan İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.