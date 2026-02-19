Alaşehir\'de Kızılay\'dan İftar Programı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesince Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda ilk iftar gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Nedim Yamak, bu ramazanda "Bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Ramazan boyunca 12 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını aktaran Yamak, 134 aileye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 402 bin lira nakdi yardım yapılacağını, ayrıca 50 aileye 100 koli gıda desteği sağlanacağını ifade etti.

İftar programlarının bağışçıların desteğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yamak, hayırseverleri destek vermeye davet etti.

Alaşehir Belediyesi de iftar çadırı önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. İkramın ramazan boyunca süreceği belirtildi.