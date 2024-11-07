Alaşehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamlıbel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 2 tanker ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 dönüm çamlık alan zarar gördü.