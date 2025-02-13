Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Otizm Hakkında Her Şey" başlıklı çalıştay yapıldı.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki çalıştayda uzmanlar otizmin tanılama süreci, tedavi yöntemleri ve otizme eşlik eden rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi.
Tanılama sonrası aile desteği ve toplumsal izolasyon konularının da ele alındığı etkinlikte uzmanlar katılımcıların sorularını yanıtladı.
Programa Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Çağrı Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza Türkol da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de otizm konulu çalıştay düzenlendi - Son Dakika
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