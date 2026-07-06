Alaşehir'de Otluk Alanda Yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alaşehir Otogarı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlardan Özcan Erdem, gazetecilere yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yakınlarda yerleşim olduğunu ifade eden Erdem, "En büyük tehlike yerleşim alanları, akaryakıt istasyonu ve doğal gaz tankıydı. İtfaiye ekipleri önce bu bölgelerde önlem aldı, ardından yangını kontrol altına aldı." dedi.