Alaşehir\'de Tarla Yangını

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tarlada başlayan yangın, makiliğe sıçradı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'ndeki bir tarlada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makiliğe sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.