Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel\'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda, Döngel'in telefonunda uyuşturucu madde teminine ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda yazışma ve görsel materyalin bulunduğu belirtildi.

MESAJLAŞMALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mahkeme kararıyla incelenen telefon kayıtlarında, çeşitli kişilerle yapılan yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Rapora göre, Döngel'in bazı kişilerle yaptığı mesajlaşmalarda uyuşturucu madde talebine yönelik ifadeler kullandığı öne sürüldü. Dosyada yer alan görüşmelerde "Kanka kokcu var mı?" ve "Kok no lazım, acil kanka" şeklindeki mesajların dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca bazı görüşmelerde uyuşturucu teminine ilişkin detayların konuşulduğu ve şüphelilerin birbirlerini uyardıkları iddia edildi.

TELEFON GALERİSİNDE FOTOĞRAFLAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler yalnızca mesajlaşmalarla sınırlı kalmadı. Telefonun galeri bölümünde yer alan bazı fotoğraflar da dijital delil olarak kayıt altına alındı.

Raporda, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösterdiği değerlendirilen görüntüler ile çeşitli maddelere ait olduğu öne sürülen fotoğrafların tespit edildiği ifade edildi.

İncelemelerde ayrıca, Döngel'in yüzünün de görüldüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen bazı karelerin bulunduğu öne sürüldü.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Melisa Döngel'in telefonundan elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu satışı yaptığı iddia edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.