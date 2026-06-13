Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka - Son Dakika
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Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel\'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
13.06.2026 12:08
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Melisa Döngel'in telefonundan elde edilen dijital deliller dosyaya girdi. Döngel'in "Acil lazım kanka" şeklinde attığı mesajlar ve yasaklı maddeler ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Mesajlaşmalar ve fotoğrafların ardından İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda, Döngel'in telefonunda uyuşturucu madde teminine ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda yazışma ve görsel materyalin bulunduğu belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

MESAJLAŞMALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mahkeme kararıyla incelenen telefon kayıtlarında, çeşitli kişilerle yapılan yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Rapora göre, Döngel'in bazı kişilerle yaptığı mesajlaşmalarda uyuşturucu madde talebine yönelik ifadeler kullandığı öne sürüldü. Dosyada yer alan görüşmelerde "Kanka kokcu var mı?" ve "Kok no lazım, acil kanka" şeklindeki mesajların dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca bazı görüşmelerde uyuşturucu teminine ilişkin detayların konuşulduğu ve şüphelilerin birbirlerini uyardıkları iddia edildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

TELEFON GALERİSİNDE FOTOĞRAFLAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler yalnızca mesajlaşmalarla sınırlı kalmadı. Telefonun galeri bölümünde yer alan bazı fotoğraflar da dijital delil olarak kayıt altına alındı.

Raporda, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösterdiği değerlendirilen görüntüler ile çeşitli maddelere ait olduğu öne sürülen fotoğrafların tespit edildiği ifade edildi.

İncelemelerde ayrıca, Döngel'in yüzünün de görüldüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen bazı karelerin bulunduğu öne sürüldü.

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Melisa Döngel'in telefonundan elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu satışı yaptığı iddia edildi.  Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka - Son Dakika

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