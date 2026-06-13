Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı? - Son Dakika
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Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Özgür Özel\'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP\'si Cumhur İttifakı\'na katılır mı?
13.06.2026 11:29
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılacak mı?" sorusuna "Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkansız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde "mutlak butlan" kararı sonrası sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla partinin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamleleri siyaset kulislerini sallarken Özgür Özel'den de çok konuşulacak bir çıkış geldi.  Parti içerisinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özgür Özel, son bir ayda tanıklık ettiği olayların ardından artık siyasi haritada hiçbir seçeneğe "kesinlikle olmaz" gözüyle bakamadığını vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIR MI?"

"Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılacak mı?" sorusunun yöneltildiği Özel, "Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkansız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim" yanıtını verdi. 

"BİR AY ÖNCESİNE KADAR HEPSİNE KEFİLDİM"

Geçmişte bu tür iddiaların ortaya atılması halinde asla inanmayacağını ancak gelinen noktada parametrelerin tamamen değiştiğini itiraf eden Özgür Özel, parti içindeki radikal kırılmayı şu sözlerle özetledi:

  • Eski Güven Kalmadı: Bir ay öncesine kadar butlan yönetimindeki arkadaşların hiçbirinin CHP'yi kendi çizgisinden saptıracağına inanmıyordum.
  • Kefalet Dönemi Bitti: O dönem bu isimlerin hepsine tereddütsüz kefil olabilirdim. Ancak bugün gelinen noktada durum tamamen değişti.

"MEDYAYA SERVİS EDİLİYOR" İDDİASI

Özel, parti kurullarında henüz resmiyet kazanmamış ve gizli tutulması gereken "ihraç listelerinin", daha kararlar açıklanmadan medyada birebir ve isim isim yayınlandığını belirtti. Bu sızıntının parti içi güven ortamını tamamen yok ettiğini ifade eden Özel, bu aşamadan sonra CHP ekseninde yaşanabilecek hiçbir siyasi senaryoya şaşırmayacağının sinyalini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı? - Son Dakika

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