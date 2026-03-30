Alaşehir'de Trafik Kazası: Genç Memur Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'de Trafik Kazası: Genç Memur Hayatını Kaybetti

30.03.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Muharrem Yasin Şimşek, Alaşehir'de TIR ile çarpışarak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün kullandığı otomobilin TIR ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden Muharrem Yasin Şimşek (21), memur olarak görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Kiraz yönüne giden Muharrem Yasin Şimşek yönetimindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) idaresindeki 64 ET 202 plakalı canlı hayvan taşıyan TIR ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan S.K. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI

Hayatını kaybeden Muharrem Yasin Şimşek için bugün memur olarak görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tören düzenlendi. Merkezin girişinde Şimşek'in güllerle donatılmış fotoğrafının bulunduğu köşe hazırlandı. Şimşek'in İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada mesai arkadaşlarından hellallik alınıp, dua edilmesinin ardından Şimşek'in cenazesi Girelli Mahallesi Merkez Cami'ne götürüldü. Şimşek, törenin ardından Girelli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan S.K.'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü A.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:23:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.