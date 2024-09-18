Alaşehir\'de Traktör Römorku Devrildi, 11 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E'nin (38) kullandığı 45 ZT 785 plakalı traktörün römorku, Çakırcaali Mahallesi'nde devrildi.
Kazada römorktaki 10 tarım işçisi ile römorkun devrilmesiyle savrulan traktörün sürücüsü yaralandı.
Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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