Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Akhisar'da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 28 bin 504 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda O.B, M.C.G, Ş.A, Ş.A, A.Y. ve T.Y.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve M.C.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?