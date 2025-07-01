Alaşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 18 parça halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda M. Ö. (39) ve S. S. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Taciri İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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