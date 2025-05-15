Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Subaşı Mahalle'sindeki H.K. (50) ve E.D'nin (32) ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Aramalarda 1076 sentetik hap, 119 gram uyuşturucu, 20 litre kaçak alkol ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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