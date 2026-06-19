Alaşehir MYO Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Alaşehir MYO Mezuniyet Töreni

Alaşehir MYO Mezuniyet Töreni
19.06.2026 09:51
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MCBÜ Alaşehir MYO'da 170 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı, hayallerine yönlendiren mesajlar verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulunda (MYO) 170 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Alaşehir Meslek Yüksekokulu Amfi Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencileri aldıkları eğitim alanında hizmet etmeleri için sahaya uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törende okul birincisi olan bir çocuk annesi 39 yaşındaki Gülçin Gün Yılmaz, hayallerin peşinden gitmek için yaşın öneminin olmadığını ifade etti.

Mezunlar arasında yer alan 56 yaşındaki Gülcan Yavuz da üniversite okumanın çocukluk hayali olduğunu belirterek gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Etkinlikte, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından okul yerleşkesine 300 zeytin fidanı diken öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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