Alaska\'da küçük uçak kazası: 4 ölü

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.