Alaska'da küçük uçak kazası: 4 ölü
Alaska'da Piper PA-24 tipi uçak suya düştü, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.
4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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