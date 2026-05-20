ŞİLE'ye seyir halinde olan Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan 98 metre uzunluğundaki 'ALBAYRAK 5' isimli tarama gemisi, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Şile'ye seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan ALBAYRAK 5 isimli 98 metre boyundaki tarama gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın eşliğinde, KURTARMA-9 yedeğinde, KURTARMA-13 ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › ALBAYRAK 5 Gemisi Makine Arızası Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?