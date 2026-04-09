Albayrak Grubu, İslam Sanatları Sergisi ile Paris'te Kültür Köprüsü Kurdu

09.04.2026 14:15
Albayrak Grubu, 12 yıllık İslam sanatları yolculuğunda yeni durağı Paris'te 'Hâne' sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği'nin desteklediği etkinlik, kültürlerarası diyaloğa katkı sağladı.

Albayrak Grubu, İslam sanatları eserlerini dünyaya taşıma misyonuyla 2026 yılına Paris'teki 'Hâne' sergisiyle başladı. 7 Nisan'da Le Cube Garges'da düzenlenen sergiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Özel, serginin insanın köklerini hissettiği bir mekânı temsil ettiğini belirterek, Albayrak Grubu'nun 12 yıllık sanat yolculuğunu övdü.

Garges-lès-Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, serginin Fransa-Türkiye kültürel iş birliğine vurgu yaptığını ifade etti. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Paris'in dünya sanat merkezlerinden biri olduğunu ve grubun burada gönül köprüleri kurmayı amaçladığını söyledi. Sergi, kültürlerarası buluşmaya imza atarak sanatın kapsayıcılığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dudu Keleş, kültür ve sanat etkinliklerinin diyalog için önemine değindi. Albayrak Grubu, 4 kıtada sürdürdüğü bu yolculukla İslam sanatını global arenada tanıtmaya devam ediyor.

