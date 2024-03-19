Albayrak Grubu\'nun 10. yılını kutlayan Hat Eserleri Sergisi Bursa\'da açıldı

Albayrak Grubu'nun gelenek haline getirdiği "Hat Eserleri Sergisi" 10. yılını kutluyor.
Bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlanan sergi, İstanbul'daki yolculuğunun ardından Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan serginin açılışına konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü, her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi'nin bu yılki teması 'Besmele-i Şerif'. İlk olarak açılışı Tophane-i Amiri Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılmıştı. İkinci olarak da Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası, 2. Murat'tan bize miras kalan bu güzel mekanda sanatseverlerle buluşacak. Sergide ulusal ve uluslararası camiada eserleri bilinen 13 usta hattatın çalışmaları sergilenecek." dedi.
"Sanat eserlerinde sergileneceği mekanlar önem taşıyor"
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de böylesine güzel bir sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Albayrak Grubu'nu tebrik etti.
Muradiye El Yazmaları Müzesi'nin ruhu olan bir mekan olduğuna işaret eden Gözgeç, "Sanat eserlerinde sergileneceği mekanlar önem taşıyor. Muradiye El Yazmaları Müzesi de restore edilerek, Bursa'mıza kazandırılan bir mekan. Yine Pınarbaşı'nda Bursa Mevlevihane'si de Bursa'mıza kazandırılan önemli mekanlardan. Bursa, hem tarih hem turizm kenti hem de ruhu olan bir şehir. Hat sanatı da ayrıca bizim yüzyıllar öncesinden gelen önemli bir değerimiz." değerlendirmelerinde bulundu.
Sergi, 8 Nisan'a kadar görülebilecek
Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise her yıl farklı bir temayla sergiyi düzenlediklerini belirterek, "13 usta hattatımızın onlarca çalışmaları neticesi olan bu eserleri, sanatseverlerle buluşturmak bizler için mutluluk verici ve gurur kaynağı." ifadesini kullandı.
Hanönü, hattın bir İslam sanatı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Hat, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kur'an merkezli toplum inşa etmek dinimizin bir hedefidir. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır. İşte bu sebeple bizlere düşen temel vazife, bu kutlu mirası tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve bu değerlerin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır."
Yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek serginin açılışına ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam'ın yanı sıra hat sanatçıları ve öğrencileri katıldı.
Sergi, 8 Nisan'a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açık olacak.
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