Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Beijing\'de düzenlenen Şehitleri Anma Günü törenine katıldı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Tiananmen Meydanı'nda Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) temsilcileri ve üst düzey yetkililer çarşamba günkü törene katılarak, şehitler anısına çelenk bıraktı.

Çin'de Şehitleri Anma Günü, ulusun bağımsızlığı ve refahı için hayatını kaybedenleri anmak üzere her yıl Ulusal Gün'den bir gün önce, 30 Eylül'de gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Şehitleri Anma Günü'nün ilan edildiği 2014 yılından bu yana bu yana her yıl anma törenlerine katılıyor.

Törene Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng gibi isimlerin yanı sıra toplumun her kesiminden temsilciler de katılım gösterdi.