Albüm: Çin\'in Fujian Limanı Tek Seferde Gemiye Yüklenen İhraç Araç Sayısında Rekor Kırdı

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FUZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çinli SAIC Motor Limited Şirketi'nin Ningde üssündeki binek otomobil atölyesinde üretilen 4.000 araç, Salı günü Fuzhou Limanı'nın Jiangyin terminalinde "Wisdom Ace" adlı ro-ro kargo gemisine yüklendi. Bu araç partisi, aralarında Hollanda, Mısır ve İngiltere'nin bulunduğu ülkelere gönderilecek. 2.800 yeni enerjili araç da içeren bu partinin, Fujian eyaletinde ihraç edilmek üzere tek seferde yüklemesi yapılan en büyük araç partisi olduğu belirtiliyor.

Gümrük verilerine göre Fujian eyaleti, bu yıl Ocak ve Şubat arasında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 123 artışla 15.377 adet araç ihraç ederek önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 artışla 2,07 milyar yuan (yaklaşık 288,41 milyon ABD doları) gelir elde etti.