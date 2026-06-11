Alevi-Bektaşi Dijital Ansiklopedisi Kuruluyor

Alevi-Bektaşi inanç, kültür, tarih ve edebiyat mirasının dijital ortamda akademik bir zeminde kayıt altına alınması amacıyla Alevilik ve Bektaşilik Dijital Ansiklopedi ve Literatürü (ABDAL AI), 23 cemevi, dernek ve vakfın ortak katkısıyla hayata geçirilecek.

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformunca, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde ABDAL AI Çalıştayı ve Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Programda konuşan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, 23 cemevinin ortak bir çalışma etrafında bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bunun birlik ve beraberliğin güçlü bir örneği olduğunu söyledi.

Çalışmanın dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olduğunu aktaran Çakıcı, "Artık her şey dijitalleşmeye başladı, yapay zekaya döndü. Sanal ortamda herkes istediğini doğru yanlış yazıyor. Ansiklopediye bakanlar bilecekler ki 23 cemevinin birlikte yazdığı bir ansiklopedi. En doğrusu buradadır diye düşünecekler." ifadelerini kullandı.

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu Sözcüsü Mahmut Türkmen ise ABDAL AI projesinin yalnızca bir ansiklopedi projesi olmadığını, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

ABDAL AI projesi, Alevilik ve Bektaşiliğe ilişkin inanç, kültür, tarih, edebiyat ve düşünce mirasının dijital ortamda akademik bir zeminde korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla hayata geçirilecek. Projenin kamuoyu, akademi çevreleri, kurum temsilcileri ve ilgili paydaşlarla paylaşılması, bilimsel ve kurumsal çerçevesinin değerlendirilmesi, ortak kültürel hafızanın kayıt altına alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier de katıldı.