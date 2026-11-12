Alevler Tekirdağ\'da park halindeki otomobilden 2 araca atladı, 3 araç kullanılamaz oldu

Alevler Tekirdağ'da park halindeki otomobilden 2 araca atladı, 3 araç kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Tokgöz Sokak'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 araca daha sıçradı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta park halindeki otomobilde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararak yanındaki 2 otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?