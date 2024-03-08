Ali Babacan, çiftçi kadınlarla bir araya geldi ve tarım sorunlarını dile getirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konya Sarayönü'nde çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını dinleyen Babacan, "Hayat pahalanıyor. Hepimizin cebinden alınan 1 trilyon lira götürülüyor zaten parası olana veriliyor. Parası olana faiz veriyor. Parası olana kur farkı ödüyor. Çiftçiye gelince bir şey vermiyor. Asıl ülkedeki tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunun özünde bu var." dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya Sarayönü'nde tarihi köy evinde çiftçi kadınların sorunlarını dinledi. Bir kadın çiftçinin "Emekliye para yok. O kendi yediklerinden biraz kıssınlar. İki-üç yerden verdikleri maaşları kıssınlar. Emekliyi doyursunlar." sözleri üzerine, Babacan şunları söyledi:
" 'Emekliye para yok' diyor. Kur Korumalı Mevduatı biliyorsunuz.Bankada paran var, faiz alıyorsun ama eğer döviz kuru daha fazla artarsa devlet onun da farkını veriyor. Faiz üstüne faiz gibi bir şey. Rahmetli Turgut Özal bunu kaldırmış. Demiş ki 'Bu çok enflasyona sebep oluyor. Gençlere vasiyetimdir, aman bir daha ülkenin başına böyle yanlış işler açmayın' demiş. Kırk sene sonra getirdiler, aynısını koydular. Seçimden bu yana sadece kur farkına ödedikleri fark, 1 trilyon lira. Bunu Merkez Bankası, karşılıksız para basıp ödüyor. Çiftçiye 91 milyar veriyor, milyonlarca çiftçiye... Merkez Bankası karşılıksız para basınca hepimizin cebindeki para düşüyor. Hayat pahalanıyor. Hepimizin cebinden alınan 1 trilyon lira götürülüyor, zaten parası olana veriliyor. Parası olana faiz veriyor, parası olana kur farkı ödüyor. Çiftçiye gelince bir şey vermiyor. Asıl ülkedeki tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunun özünde bu var."
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Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan yetkililer, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek olan şampiyonada sporculara başarılar diledi.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte görevli kadın personele karanfil hediye etti. Ünsal, ziyaret sırasında kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin önemine vurgu yaparak, geleceğe güvenle bakmalarının anahtar bir rol oynadığını belirtti.
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Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
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