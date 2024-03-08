Ali Babacan, çiftçi kadınlarla bir araya geldi ve tarım sorunlarını dile getirdi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konya Sarayönü'nde çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını dinleyen Babacan, "Hayat pahalanıyor. Hepimizin cebinden alınan 1 trilyon lira götürülüyor zaten parası olana veriliyor. Parası olana faiz veriyor. Parası olana kur farkı ödüyor. Çiftçiye gelince bir şey vermiyor. Asıl ülkedeki tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunun özünde bu var." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya Sarayönü'nde tarihi köy evinde çiftçi kadınların sorunlarını dinledi. Bir kadın çiftçinin "Emekliye para yok. O kendi yediklerinden biraz kıssınlar. İki-üç yerden verdikleri maaşları kıssınlar. Emekliyi doyursunlar." sözleri üzerine, Babacan şunları söyledi:

" 'Emekliye para yok' diyor. Kur Korumalı Mevduatı biliyorsunuz.Bankada paran var, faiz alıyorsun ama eğer döviz kuru daha fazla artarsa devlet onun da farkını veriyor. Faiz üstüne faiz gibi bir şey. Rahmetli Turgut Özal bunu kaldırmış. Demiş ki 'Bu çok enflasyona sebep oluyor. Gençlere vasiyetimdir, aman bir daha ülkenin başına böyle yanlış işler açmayın' demiş. Kırk sene sonra getirdiler, aynısını koydular. Seçimden bu yana sadece kur farkına ödedikleri fark, 1 trilyon lira. Bunu Merkez Bankası, karşılıksız para basıp ödüyor. Çiftçiye 91 milyar veriyor, milyonlarca çiftçiye... Merkez Bankası karşılıksız para basınca hepimizin cebindeki para düşüyor. Hayat pahalanıyor. Hepimizin cebinden alınan 1 trilyon lira götürülüyor, zaten parası olana veriliyor. Parası olana faiz veriyor, parası olana kur farkı ödüyor. Çiftçiye gelince bir şey vermiyor. Asıl ülkedeki tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunun özünde bu var."