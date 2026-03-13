Ali Babacan'dan İlber Ortaylı'ya Veda

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca'yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

"Fikir dünyamızın kıymetli ismi, bir nesile tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca'yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız."