Ayvalık'ta Engelsiz Kafe'de Doğum Günü Sürprizi... Belediye Başkanı Ergin, Ali Baran'ın Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika
Ayvalık'ta Engelsiz Kafe'de Doğum Günü Sürprizi... Belediye Başkanı Ergin, Ali Baran'ın Mutluluğuna Ortak Oldu

10.04.2026 10:17  Güncelleme: 10:54
Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen Engelsiz Kafe'de, yarı zamanlı çalışan özel birey Ali Baran için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ali Baran ile birlikte mumları üfleyerek mutluluğunu paylaştı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Kafe'de yarı zamanlı çalışan özel birey Ali Baran'a, Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Mumları Başkan Ergin ile birlikte üfleyen Ali Baran'ın mutluluğu, kafedeki vatandaşları duygulandırırken; Başkan Ergin, "Sevgiyle atılan her adım, paylaşıldıkça çoğalan en değerli mutluluklara dönüşüyor" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin geçen yıl özel bireylerin istihdama katılması amacıyla hizmete açtığı Engelsiz Kafe, anlamlı bir kutlamaya sahne oldu. Kafede yarı zamanlı garson olarak görev yapan özel bireylerden Ali Baran, mesai saati içerisinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, öğle arasında kafeyi ziyaret ederek, Ali Baran için hazırlanan doğum günü pastasıyla içeri girdi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Öğle arası çaylarımızı içerken doğum gününe denk gelince, bu güzel günü birlikte kutladık. Mumlarımızı üfledik, en içten dileklerimizi paylaştık. Ali Baran'ın mutluluğuna ortak olmak, yüzündeki o samimi gülümsemeyi görmek hepimiz için çok kıymetliydi. Sevgiyle atılan her adım, paylaşıldıkça çoğalan en değerli mutluluklara dönüşüyor. Nice güzel yaşlara, hep birlikte Ali Baran" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Engelsiz Kafe'de Doğum Günü Sürprizi... Belediye Başkanı Ergin, Ali Baran'ın Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık'ta Engelsiz Kafe'de Doğum Günü Sürprizi... Belediye Başkanı Ergin, Ali Baran'ın Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika
