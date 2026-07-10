Ali Baybaş Türkiye'ye Dönüyor

Hukuki bir süreçten dolayı Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getiriliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baybaş hakkında Suudi Arabistan'daki hukuki süreç nedeniyle ülkeden çıkış yasağı getirildi.
Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle bugün Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilecek Baybaş'ın, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması planlanıyor.
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