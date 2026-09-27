Ali Bedir, YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığına 597 oyla seçildi

(MUĞLA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığı ön seçimi için oy kullanacak üyelere hitap ederken CHP'den ayrılmalarına değinerek, "Biz Genel Merkezi bıraktık onlara ama duvarını, betonunu, çerçevesini bıraktık; ruhu burada" dedi.

YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı ön seçimi Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ön seçim çalışmalarını takip eden YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ön seçimin "bir demokrasi şöleni" olduğunu ifade etti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk. Genel Başkanımız 'Artık ilçe başkanını, il başkanını, hatta genel başkanı delegeler değil, üyeler seçsin' dedi. Dün, bugün onun adımlarını attık. Ben de Muğla'ya görevli olarak geldim. Dün Menteşe'deydim. Katılım yüzde 80'i buluyor, bugün de keza aynı şekilde. Çok adaylı seçimler oluyor, insanlar birbirine hoşgörüyle yaklaşıyor. Kim kurultaya başkan adayı olarak gitse, diğer arkadaşlarla birlikte bu çalışmaları yapacak. En küçük bir gerginlik yok, herkes o dayanışma anlayışı içinde, memleketin çok zor durumda olduğunun bilincinde. Tam YENİ Parti'ye yakışır bir görüntü. Yeni nesil siyaset buradan başlıyor. Olabildiğince halkın direkt yönetime katıldığı, doğrudan demokrasinin yapıldığı bir örnekleme yapmaya çalışıyoruz, Muğla'da da çok güzel örneğini görmüş olduk."

"BİR TARAFTA KÜÇÜK BİR SARAY AHALİSİ, DİĞER TARAFTA TÜM KESİMLER"

Burhanettin Bulut, ön seçimde yaptığı konuşmada da "Türkiye'nin tam bir zıtlar ülkesi haline geldiğini" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her şey iki taraflı yaşanıyor. Bir tarafta küçük bir saray ahalisi, küçük bir zümre, diğer tarafta tüm kesimler. Türkiye, hemen hemen tüm kesimlerin sıkıntı çektiği bir zümre haline geldi. Sadece iki kişi, bakan ve onun eşi 163 milyon yatırmış, 2,2 milyar kazanmış. Kaç kamyon para yapar, vallahi bilmiyorum.

Düşünün bir fon kuruluyor, bir yığın şirket satın alınıyor, zarar ediyor, vergi ödemiyor ama Türkiye'nin en büyük şirketi. Koç'tan büyük. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeye kim, nasıl izin verebilir? ya da böyle bir şeyin iktidar tarafından bilinmiyor olması mümkün mü? Tüm arkadaşlarımızın hesabını incelediler. Burada tam 20 milyar lira hiç ediliyor ve daha yeni ortaya çıkıyor. Operasyon yapılacağından bir hafta önce bu paralar çekilmeye başlıyor. MASAK bilmiyor, iktidar bilmiyor, piyasa biliyor. Bir yıl önceden konuşuluyordu bunlar. Tüm Türkiye'de yoksulluk yaşanıyor. Yaşar Kemal'in dediği gibi eğer yoksulluğu yok sayıyorsanız ve onu görmezden geliyorsanız siz insan değilsiniz. Yoksulluk bir insan için en diptir.

"ÜÇ ASGARİ ÜCRETLİ, BİR ÖĞRENCİYE BAKAMIYOR"

Bir evde üç asgari ücretli bile olsa, o üç asgari ücretli bir öğrenciye bakamaz duruma gelmiş durumda. Bu iktidar, emeklileri her gün biraz daha yoksullaştırdı. Bir günde iki polis memuru intihar etti, biri emekli hem de eylem yaparken. Memleketin hali bu.

Son seçimlerde birinci olan partiye öylesi bir müdahale yaptı ki ne vicdana ne insanlığa sığmayan operasyonlar gerçekleştirildi. Butlanla partimizi elimizden aldılar. Bu mesele, somut, net bir biçimde saraya kul olma operasyonudur, sarayın yanında olma operasyonudur. Hep beraber olmadan bu işten kurtulma şansımız yok.

Biz Genel Merkezi bıraktık onlara ama duvarını, betonunu, çerçevesini bıraktık. Ruhu burada, sizde. Yaşadığımız tüm bu kötülüklere rağmen bir umut çıktı. O umut da genel başkanımızın yürüdüğü yoldur. Özgür Özel'in yanında millet var, siz varsınız. Genel Başkanımızın bileğini millet yanında olduğu sürece kimse bükemez. Milletten büyük hiç kimse yoktur."

YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı ön seçiminde Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Bedir ve Özge Zaimoğlu Şinik yarıştı.

Seçimlerde 597 oy alan Ali Bedir YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanı seçildi.