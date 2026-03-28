Ali Berk İshak Kuşunu Kurtardı

28.03.2026 12:22
14 yaşındaki Ali Berk Arslan, koruma altındaki İshak kuşunu bulup kurtardı ve yetkililere bildirdi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki Ali Berk Arslan, evinin bahçesinde bulduğu ve uçmakta zorlanan koruma altındaki İshak kuşunu kurtardı.

Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde yerde hareketsiz halde duran bir kuşu fark eden Ali Berk Arslan, yaklaşarak kontrol etti. Ali Berk Arslan, yaptığı araştırmada kuşun koruma altındaki 'İshak kuşu' olduğunu öğrendi. Arslan, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavi merkezine götürdü. Arslan, "Kuşu yakından görmek benim için çok farklı bir deneyimdi. Oldukça güzel ve etkileyici bir canlıydı. Doğaya ait olan bu türlerin korunması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah gerekli tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılır. Böyle hassas canlılara karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
