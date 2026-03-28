Ali Berk İshak Kuşunu Kurtardı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki Ali Berk Arslan, evinin bahçesinde bulduğu ve uçmakta zorlanan koruma altındaki İshak kuşunu kurtardı.

Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde yerde hareketsiz halde duran bir kuşu fark eden Ali Berk Arslan, yaklaşarak kontrol etti. Ali Berk Arslan, yaptığı araştırmada kuşun koruma altındaki 'İshak kuşu' olduğunu öğrendi. Arslan, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavi merkezine götürdü. Arslan, "Kuşu yakından görmek benim için çok farklı bir deneyimdi. Oldukça güzel ve etkileyici bir canlıydı. Doğaya ait olan bu türlerin korunması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah gerekli tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılır. Böyle hassas canlılara karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.