Ali Çalık'ın Atları Yaylada Güçleniyor

Osmaniyeli yetiştirici Ali Çalık, rahvan yarışlarına hazırladığı atları, kaslarının daha da güçlenmesi için yaz aylarında yaylaya bırakıyor.

Düziçi ilçesinde yaşayan Çalık, 12 yıldan bu yana rahvan yarışlar için at yetiştiriyor.

Kış döneminde atların bakımını ahırında yapan Çalık, havaların ısınmaya başlamasıyla yaylanın yolunu tutuyor.

Çalık, belli eğitimlerden geçirerek eğittiği atları mayıs ayında 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası'na bırakıyor.

Kas gelişimleri ve yarışlardaki performansının arttırılması için doğaya bırakılan atlar, 6 ayı burada geçiriyor.

Ayda birkaç kez veteriner eşliğinde yaylaya giden Çalık, atların hem sağlık durumlarını kontrol ettiriyor hem de tırnak bakımlarını yaptırıyor.

Yetiştirici Ali Çalık, AA muhabirine, şu anda yaylada 3'ü yetişkin 5 atının bulunduğunu söyledi.

Atların ekim ayının sonuna kadar "oksijen deposu" olan Dumanlı Yaylası'nda kalacağını anlatan Çalık, "Öncelikle burada oksijen çok fazla, atlarımızın ve taylarımızın nefesi açılıyor. Bu sayede daha güzel koşabilecekler. Kemik gelişimleri daha güzel olacak." diye konuştu.

Çalık, yaylada bıraktığı atlarını aşırı sıcakların etkisinden de koruduğunu belirtti.

Doğada kalan atların daha dinç ve sağlıklı olduğunu dile getiren Çalık, bu uygulamayı her yıl yaptıklarını kaydetti.