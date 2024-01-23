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Esenler Belediyesi, İÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında Ali Emiri sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, İÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında Ali Emiri sempozyumu düzenlendi

Esenler Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Ali Emiri'nin vefatının 100. yıl dönümünde bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda, Ali Emiri Efendi'nin hayatı ve kültür hayatına katkıları ele alındı. Konuşmacılar, Ali Emiri Efendi'nin eşsiz bir kişilik olduğunu ve yaptıklarının takdiri hak ettiğini vurguladılar. Sempozyumun, klasik medeniyet anlayışının anlaşılması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Esenler Belediyesi, İÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında Ali Emiri sempozyumu düzenlendi
23.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:30
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Esenler Belediyesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığıyla "Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ali Emiri" sempozyumu düzenlendi.

İÜ Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu'ndaki sempozyumda, araştırmacı ve yazar Ali Emiri Efendi'nin hayatı ve kültür hayatına katkıları irdelendi.

Sempozyum açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ali Emiri Efendi'nin emsali olmayan şahsiyetlerden olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, "Ali Emiri Efendi, nevi şahsına münhasır bir karakterdir. Allah bu insanların kadrini çoğaltsın. Ali Emiri Efendi başka bir ülkede olsaydı üniversitelerde pek çok konferansa, seminere ve sempozyuma konu olurdu. Hangi başlığı ele alırsanız alın Ali Emiri Efendi yaptıkları itibarıyla bunu hak eden bir insan." diye konuştu.

Ali Emiri Efendi'nin hayatının ve yaptıklarının yad edilmesinin klasik medeniyet tasavvurunun anlaşılması için önemli bir adım olduğunun altını çizen Yılmaz, "Ali Emiri, tarihimizin en çalkantılı ikliminde doğmuş, büyümüş ve yaşamıştır. Zamanımıza intikal eden birçok siyasi, idari ve kültürel tartışmaların temelinde bulunmuştur. Dolayısıyla bu sempozyum faaliyetini anlamlı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilgi ve kültürle yoğrulmuş bir şahsiyetti"

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu, Ali Emiri Efendi'nin kültür ve edebiyat alanlarına yaptığı katkıların yadsınamaz olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ali Emiri Efendi, ömrünü kitaplara adayan, bilgi ve kültürle yoğrulmuş bir şahsiyetti. Hayatı boyunca gittiği her yerde kitap toplamış, nadir eserleri bünyesinde barından paha biçilmez bir kütüphane hediye etmiştir. Bu faaliyet onun kültür ve medeniyet sevgisini, bunu aktarma arzusunu bize göstermektedir. Kuşkusuz, bilim ve kültür hayatımıza yaptığı en önemli hizmet, Kaşgarlı Mahmut'un 'Divan-ı Lügat'it Türk' eserini bulması ve bunu ilim alemine sunmasıdır. Bugün onun hatırasını yad etmek için buradayız. Onun ilim ve kültür alanındaki değerli çalışmalarının gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını diliyorum."

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Belediye olarak bu gibi programlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, katılımcı akademisyenlere ve dinleyicilere teşekkür etti.

Sempozyum açılışından önce İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu heyet, Ali Emiri Efendi'nin Fatih Camisi Haziresi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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