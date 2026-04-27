Ali Erbaş itiraf etti: Dini derslerin seçilme oranı yüzde 5'e düştü; MEB'de kritik görev değişikliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim ve Siyer derslerinin seçilme oranının yüzde 5'e düştüğünü açıkladı. Bu itirafın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. İmam hatip okullarının sayısını artıran ve 'Hafızlık' projesinin mimarı olan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi dini referanslara göre şekillendirildi. 2002-2026 arasında yapılan müfredat değişiklikleriyle laik ve bilimsel eğitim anlayışının aşındığı eleştirileri yapılırken, eğitim kalitesinde düşüş yaşandı. İmam hatip okullarının sayısı ölçüsüz şekilde artırılmasına ve bütçeden en büyük payın dini eğitime ayrılmasına rağmen, öğrenciler akademik eğitimi tercih etti. Erbaş, başarısızlığı kameralar karşısında itiraf ederek dini derslerin seçilme oranının yüzde 5'e düştüğünü söyledi.

Nazif Yılmaz'ın döneminde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 2014'te 2,7 milyar TL'den 2021'de 11,9 milyar TL'ye çıktı. Personel sayısı 52 binden 102 bin 155'e yükseldi. İmam hatip lisesi sayısı 1017'den 1714'e çıktı. Yılmaz, 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' ve 'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık' projesi gibi tartışmalı uygulamalara imza attı. Ayrıca mülakatlarda ortak ölçüt olmadığını itiraf etmesi ve öğretmen cinayetinde protesto edilmesiyle gündeme geldi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Nazif Yılmaz, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
27.04.2026 04:30:53
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.