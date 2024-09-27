Ali Erbaş Kırşehir'de Ahilik Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
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Ali Erbaş Kırşehir'de Ahilik Haftası'nı Kutladı

Ali Erbaş Kırşehir\'de Ahilik Haftası\'nı Kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı, emanete riayeti vurguladı.

27.09.2024 12:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

Ahi Evran Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erbaş, Ahilik Haftası kutlamalarının Mevlid-i Nebi Haftası'yla aynı günlere geldiğini anımsattı.

Erbaş, emanete riayet etmenin önemini vurgulayarak, "Öncelikle bedenimiz, ruhumuz bize emanet. Sonra birbirimize emanetiz. Ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz, eşimiz, sorumlu olduğumuz kişiler bize emanet. Peygamberimizi anıyoruz. Birbirimizle münasebetlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, ticaret hayatımızda bunu şiar edinmemiz gerekiyor." dedi.

Ahilik anlayışının hem ticari hem de sosyal hayatta bazı kurallar koyduğunu belirten Erbaş, "Birlik, beraberlik, birbirimize sahip çıkmak, yardımlaşmak, dayanışmak önemli konular. Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayette yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki bu anlayışın temeli inancımızın birinci kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Ahilik medeniyetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerine dayanıyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ahi duası yapan Erbaş, Kırşehir Ahisi seçilen saatçi esnafı Adem Köksal Hafız'a kaftan giydirdi ve şet kuşattı.

Ali Erbaş törenden önce görevine yeni başlayan Vali Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti, Bedesten Çarşı'da Ahilik duası yaptı.

Erbaş, Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Erbaş Kırşehir'de Ahilik Haftası'nı Kutladı - Son Dakika

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