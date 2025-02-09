Ali Erbaş'tan Sigara Uyarısı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim." ifadesini kullandı.