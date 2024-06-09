Ali İhsan Batmaz, Akhisar Çağlak Güreşleri'nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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Ali İhsan Batmaz, Akhisar Çağlak Güreşleri'nde başpehlivan oldu

Ali İhsan Batmaz, 565. Akhisar Çağlak Güreşleri'nin finalinde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan oldu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, güreşçileri ve müsabakaları izlemeye gelen halkı selamlayarak, güreşi Akhisar'da yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

09.06.2024 09:53  Güncelleme: 12:13
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(MANİSA) - Ali İhsan Batmaz, 565. Akhisar Çağlak Güreşleri'nin finalinde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan oldu.

Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri, Selçikli Mahallesi güreş sahasında düzenlendi. Bu yıl, 34'ü başpehlivan olmak üzere toplam 600'e yakın güreşçi kıran kırana mücadele etti.

Ali İhsan Batmaz, 565. Akhisar Çağlak Güreşleri'nin finalinde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan olurken, üçüncüler ise Ali Gürbüz ile Nedim Gürel oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, er meydanında ter döken güreşçileri ve müsabakaları izlemeye gelen halkı selamlayarak, "565 yıldır süren geleneğimiz Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'mizi, yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Kıran kırana mücadele eden tüm pehlivanlarımızı kutluyorum. Ata sporumuz güreşi Akhisar'ımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen, katılan herkese teşekkürler" dedi.

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Akhisar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali İhsan Batmaz, Akhisar Çağlak Güreşleri'nde başpehlivan oldu - Son Dakika

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