Ali İsmail Korkmaz 31 Yaşında Olacaktı

(ANKARA) - Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından yapılan açıklamada, "Ali İsmail'in hayalleri, her dayanışma anında hayat buluyor. Onu sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz" denildi. Korkmaz, bugün Hatay'da düzenlenecek törenle anılacak.

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı.

ALİKEV'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü. Yaşasaydı 31 yaşında olacaktı… Onun hayalleri, inancı, dayanışmayı büyütme isteği ve daha güzel bir dünya için attığı adımlar, hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Ali İsmail, hayatı boyunca paylaşmanın, birlikte güçlenmenin değerini bilerek yaşadı. Bugün biz de ALİKEV olarak onun izinden gidiyor, gençleri destekliyor, dayanışmayla umudu büyütüyoruz. Ali İsmail'in düşleri, her dayanışma anında hayat buluyor. Ali İsmail'i sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz."