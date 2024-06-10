İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edildi - Son Dakika
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İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edildi

İran\'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani\'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edildi

Ali Laricani, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi. Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin şeffaf olmayan bir mekanizma ile adaylığını engellediğini belirtti. Eğer adaylık onayı alabilseydi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü isimlerinden biri olabileceği yorumları yapılıyordu.

10.06.2024 12:45
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İran'da cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilen eski Meclis Başkanı Ali Laricani, adaylığının veto edilmesine tepki gösterdi.

Laricani, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adaylığının veto edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Halka hitaben, "Sizin yardımınızla engelleri kaldırabileceğimizi ve İran'ın ulusal kalkınmasına giden yolu açabileceğimizi umuyordum." diyen Laricani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlgili kurumların olumlu görüşlerine ve Konseyin geçmişteki bazı iddialarının yargı tarafından reddedilmesine rağmen, Anayasayı Koruyucular Konseyi şeffaf olmayan bir mekanizma ile buna engel oluşturdu."

Eski Meclis Başkanı Laricani'nin, adaylık onayı alması halinde 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü isimlerinden olabileceği yorumları yapılıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edildi - Son Dakika

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