Ali Mahir Başarır'dan Demirören'in Ödemediği Borca Tepki: 8,5 Milyar TL'lik Bu Zararı Kim Karşılayacak?

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Başarır, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşen emekli ve memur zam oranları için mali disiplin arayanların Vakıfbank'tan aldığı 340 milyon dolarlık krediyi ödemeyen Demirören'e ayrıcalık tanıdığını belirtti ve "Bugünkü kurla 960 bin emeklinin maaşına denk olan Demirören'in borcunu, kuru 13 TL'den sabitlerken mali disiplin yok. Bu bir utanmazlıktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Demirören'in borcunun Sayıştay'a göre 3,5 milyar TL göründüğünü çünkü kurun 13 TL'de sabitlendiğini ama yine de hala ödeme yapılmadığını hatırlattırken, borcun bugünkü kura göre hesapladığında 12 milyar lira olduğunu ve 960 bin emeklinin maaşına denk geldiğini vurguladı.

CHP'li Başarır, memur emeklisine yüzde 11,54 oranında SGK emeklisine ise yüzde 15,75 oranında zam verilmesinin kul hakkı yemek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"8,5 milyar TL'lik bu zararı kim karşılayacak?"

"2021 yılında Demirören Ailesi'nin Vakıfbank'a olan borcu, 340 milyon dolardı. Utanma duygusunu yitiren bu iktidar o gün bu borcu 13 TL dolar kurunda sabitledi. Bugün KİT'in Sayıştay raporuna baktığımız zaman borç 3,5 milyar TL gözüküyor ve hala ödenmemiş durumda. Bugünkü dolar kuruyla bu borcu ödemek zorunda olsaydı 12 milyar TL ödeyecekti. 8,5 milyar TL'lik bu zararı kim karşılayacak? Recep Tayyip Erdoğan sen mi, Mehmet Şimşek sen mi, yoksa Nebati sen mi? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bugün dolar 35 TL olmuşken, Demirören'in borcunu 13 Türk Lirasından çevirirken mali disiplin yok. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir suçtur. Bu bir ahlaksızlıktır. Bu zararı kim ödeyecek? KİT raporlarında her şey ortada."