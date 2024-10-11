Ali Mahir Başarır'dan Mehmet Uçum'a Tepki: "Milyonlarca İşçi, Emekli, Çiftçi Açlık Sınırının Altında Yaşıyorsa Bir Ülkede Seçim Şarttır" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Mehmet Uçum'a Tepki: "Milyonlarca İşçi, Emekli, Çiftçi Açlık Sınırının Altında Yaşıyorsa Bir Ülkede Seçim Şarttır"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un seçimlerin zamanında yapılacağını ve sonrasında bir beş yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birikiminden Türkiye’nin faydalanması gerektiğine ilişkin sözlerine karşı “Mehmet Uçum 2028’e kadar erken seçimin olmayacağını söylemiş. Erdoğan’ın birikimlerinden faydalanacakmışız. Bak Mehmet Uçum, bu ülkede bir erken seçimin olması zorunluluktur. Çünkü yolsuzluklar yoksulluğu getirmiştir. Milyonlarca işçi, emekli, çiftçi açlık sınırının altında yaşıyorsa bir ülkede seçim şarttır" dedi.

11.10.2024 15:30
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçimlerin zamanında yapılacağını ve sonrasında bir beş yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birikiminden Türkiye'nin faydalanması gerektiğine ilişkin sözlerine karşı "Mehmet Uçum 2028'e kadar erken seçimin olmayacağını söylemiş. Erdoğan'ın birikimlerinden faydalanacakmışız. Bak Mehmet Uçum, bu ülkede bir erken seçimin olması zorunluluktur. Çünkü yolsuzluklar yoksulluğu getirmiştir. Milyonlarca işçi, emekli, çiftçi açlık sınırının altında yaşıyorsa bir ülkede seçim şarttır" dedi.

Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Mehmet Uçum'un, "2028'de erken seçim yok. Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar tecrübesi, dünya siyasetinde etkili olan bir başka lider yok. Bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birikiminden Türkiye'nin faydalanması için adaylık yolunun açılması gerekir" ifadelerini kullandığını belirten Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Uçum 2028'e kadar erken seçimin olmayacağını söylemiş. Erdoğan'ın birikimlerinden faydalanacakmışız. Bak Mehmet Uçum, bu ülkede bir erken seçimin olması zorunluluktur çünkü yolsuzluklar yoksulluğu getirmiştir. Milyonlarca işçi, emekli, çiftçi açlık sınırının altında yaşıyorsa bir ülkede seçim şarttır. Sana şunu garanti ediyorum; Erdoğan'ın, Erdoğan'ın ailesinin, Erdoğan'a yakın iş insanlarının, siyasetçilerin mesela Melih Gökçek'in birikimlerinden tabii ki yararlanacağız ama seçimden sonra. Bu birikimlerin hesabını mutlaka verecekler ki yoksul milyonlarca insan rahatlayacak. Erdoğan'ın ailesinin, ona yakın olan vergi ödemeyerek milyonlarca liranın üzerine konan çetelerin birikimlerine el koyacağız, merak etmeyin."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Yerel Yönetim, Mehmet Uçum, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Mehmet Uçum'a Tepki: 'Milyonlarca İşçi, Emekli, Çiftçi Açlık Sınırının Altında Yaşıyorsa Bir Ülkede Seçim Şarttır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır'dan Mehmet Uçum'a Tepki: "Milyonlarca İşçi, Emekli, Çiftçi Açlık Sınırının Altında Yaşıyorsa Bir Ülkede Seçim Şarttır" - Son Dakika
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