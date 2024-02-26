CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Samandağ\'da konuştu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Samandağ'da; "Evimiz yıkılmışken, çocuklarımız annelerimiz babalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız ölmüşken, 'oy yoksa hizmet yok' diyen o Cumhurbaşkanı ve adaylarını affetmeyin. Emeklisine 10 bin lira verirken 1 dakikada 3 emekli maaşı harcayan Recep Tayyip Erdoğan ve o bakanları affetmeyin" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay'ın Samandağ ilçesindeki seçim ofisi açılışına katıldı. CHP'li Başarır, "6 Şubat depreminden 3 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi buradaydı ama bir kişi yoktu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları neredeydi" diye sordu.
Hatay'dan ülkeme bir serzenişim ve isteğim var diyen CHP'li Başarır, "Evimiz yıkılmışken, çocuklarımız annelerimiz babalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız ölmüşken, 'oy yoksa hizmet yok' diyen o cumhurbaşkanı ve adaylarını affetmeyin. Emeklisine 10 bin lira verirken 1 dakikada 3 emekli maaşı harcayan Recep Tayyip Erdoğan ve o bakanları affetmeyin. Seçimden önce yastık altından altınlarınızı çıkartın deyip çarçur eden ama bu toprakların altındaki altınları Kanada'ya peşkeş çeken Erdoğan'ı affetmeyin" diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum için de halka seslenen CHP'li Başarır, "Bir de kimi affetmeyin biliyor musunuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkan, imar affına imza atıp birçok binanın yıkılmasına sebep olan Murat Kurum'u Türkiye affetmesin. Halkı tehdit edenlere, oy yoksa selam yok diyenlere af yok" dedi.
"BU ÜLKENİN BİR NUMARASI GİBİ İHANET ETMEZ"
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen CHP'li Başarır, "Recep Bey ben seçimlerde sokaktaki vatandaşa hep şunu söyledim. Sokaktaki vatandaşıma 'oy versen de vermesen de bizimsin' dedim. Hatay'dan, Mersin'den, Samandağ'dan sana oy yok.
Burada, Samandağ'da sandık kuruldu, gencecik bir aday çıktı. Diyorlar ki gençler hata yapar. Belki hata yapar ama bu ülkenin bir numarası gibi ihanet etmez. Hem Samandağ'ın evladı hata da yapmaz" diye konuştu.
"YAMAÇ BEBEKLERİN SAMANDAĞ'DA DAHA MUTLU VE GÜVENLİ BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Başarır, "Atatürk Parkı'nın olduğu yerde ara sokakta bir ev yıkılmıştı. Oraları geziyorduk. Bir teyze göçüğün altında buzdolabından bir biberli ekmeği bana getirdi. 'Aç gezme' dedi. Ben ağlayarak yemiştim o biberli ekmeği. O gün sekiz aylık bir Yamaç bebek vardı. Türbede dua ederken 'bu eve gideceğim' dedim, Yamaç büyümüş mü bakacağım. Eve gittiğimde kimse yoktu, ev yıkılmıştı. O teyze ben arabadan inerken seslendi. Aldı beni Yamaç bebeğe götürdü. Büyümüştü, konuşuyordu. Yamaç bebeklerin Samandağ'da, Hatay'da daha mutlu ve güvenli büyümesi için ilçe adayımızla, büyükşehir adayımızla, milletvekillerimizle söz veriyorum, bu beş yıl Samandağ'ın yılı olacak, Hatay'ın yılı olacak, sizi bırakmayacağız. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum" dedi.
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