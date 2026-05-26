Ali Mama'ya Akülü Sandalye Hediye Edildi

26.05.2026 11:11
Ampute bacağı nedeniyle evde kalan Ali Mama'ya akülü sandalye hediye edildi, sosyal hayatı canlanacak.

Kastamonu'da, bacağı ampute edildiği için yaşamını yatağa bağımlı sürdürmek zorunda kalan 63 yaşındaki Ali Mama'ya, Müftülük ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Aydın'da yaşayan Ali Mama'nın damar tıkanıklığı nedeniyle 14 ay önce dizinin üzerinden sol bacağı ampute edildi. Bunun üzerine eşi Hamide Mama ile kızının yaşadığı Kastamonu'ya taşınan Ali Mama, bir yılı aşkın süredir yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor.

Kastamonu Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Abdullah Horuz, Mama'yı evinde ziyaret ederek, alınan akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Ali Mama, AA muhabirine, sol bacağının damar tıkanıklığı nedeniyle ampute edildiğini söyledi.

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşadığını anlatan Mama, "Maalesef sadece hastane işi olursa damadım arabayla götürüyordu, onun dışında dışarı çıkıp dolaşamıyordum. Bayram öncesi böyle bir hediye geldi, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Eşim de çok mutlu oldu. Artık rahat rahat dolaşabileceğiz." dedi.

Hamide Mama da 45 yıldır evli olduklarını belirterek, "Çok uğraştık iyileştirmek için ama yapamadık, en son bacağı kesildi. İşim oluyor dışarı çıkıyorum, raporlar, ilaçlar oluyor, o hep evde kalıyor. 'Bunalıyorum, sıkılıyorum' diyor. Artık işimiz olduğunda beraber çıkarız. Onu da gezdirmiş olurum. Onu da mutlu etmiş olurum ben de biraz mutlu olurum." diye konuştu.

"Bu sandalyeyle sosyal hayata katılacak"

Abdullah Horuz ise ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarına işaret ederek, "Sadece ibadet alanlarında değil, tüm bireylerimizin sosyal hayatlarında da yanındayız. Ali amcanın sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Akülü sandalyemizi bayram hediyesi olarak kendisine verdik." ifadesini kullandı.

Böyle bir hayra vesile oldukları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Horuz, "Bir seneyi aşkın süredir evinde yatalaktı, hiç dışarı çıkamadığını öğrendik. Bu sandalyeyle sosyal hayata katılacak, insanların arasına karışacak." dedi.

Huriye Boyraz da çok güzel bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Ali amca eşiyle birlikte Kastamonumuzun çarşısında, Nasrullah Meydanı'nda gönlünce gezebilecek. Bugün ilk kez dışarı çıkıyor. Onun mutluluğuna hep birlikte şahit olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Müftülük, Güncel, Hediye, Yaşam, Son Dakika

