Ali Özgür Pehlivan TAV Gazipaşa Havalimanı Direktörü oldu - Son Dakika
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Ali Özgür Pehlivan TAV Gazipaşa Havalimanı Direktörü oldu

Ali Özgür Pehlivan TAV Gazipaşa Havalimanı Direktörü oldu

Pehlivan, yeni görevine 1 Ekim 2024 itibariyle başlayacak ve TAV Havalimanları'na bağlı çalışacak.

01.10.2024 16:41
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ALİ Özgür Pehlivan, TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.'de Havalimanı Direktörü görevine getirildi. 2010'dan bu yana TAV Havalimanları bünyesinde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Pehlivan, 2020'den bu yana Batum Havalimanı'nda Havalimanı Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Yeni görevine 1 Ekim 2024 itibariyle başlayan Pehlivan, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak'a bağlı olarak görev alacak.

Ali Özgür Pehlivan, 2008'te Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Pehlivan, kariyerine 2010 yılında TAV Havalimanları'nda Teknik Hizmetler Şefi olarak başladı. 2017'de Medine Havalimanı'nda Orat ve Geçiş Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018'de Mekanik Tesisat Müdür Yardımcısı olarak mekanik sistemlerin bakım ve onarımlarını yönetti. 2019'da Batum Havalimanı'nda Teknik Operasyonlardan Sorumlu Havalimanı Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2020'den itibaren Batum Havalimanı'nda Havalimanı Müdürü olarak görev yapan Pehlivan İngilizce bilmektedir. Evli ve tek çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA

Ali Özgür, Gazipaşa, Ekonomi, Turizm, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Özgür Pehlivan TAV Gazipaşa Havalimanı Direktörü oldu - Son Dakika

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