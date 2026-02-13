Ali Şîr Nevaî, Keçiören'de Düzenlenen Törenle Anıldı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai anısına, ilçedeki Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan Ali Şir Nevai Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Ali Şir Nevai Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Türk-İslam düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ali Şir Nevai'nin doğumunun 585'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törene; Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Mehmet Aygün, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile çok sayıda davetli katıldı. Törende, Nevai'nin mirasının tarihi ve kültürel önemine dikkat çekildi, Türk dünyası açısından taşıdığı değer ile edebiyat alanındaki katkıları vurgulandı.

"Nevai'nin eserleri miras niteliğindedir"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük bilge Nevai'nin eserleri yalnızca sanatsal ve felsefi yönüyle değil; milletleri birbirine yaklaştıran, bilincimizi ve ruhumuzu besleyen güçlü bir manevi miras niteliği taşımaktadır. Ali Şir Nevai'yi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.