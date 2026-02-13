Ali Şîr Nevaî, Keçiören'de Düzenlenen Törenle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ali Şîr Nevaî, Keçiören'de Düzenlenen Törenle Anıldı

13.02.2026 12:10  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin 585. doğum yıl dönümünde Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ndeki anıtında çelenk bırakma töreni düzenledi. Törende, Nevai'nin kültürel mirası ve edebiyat alanındaki katkıları vurgulandı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai anısına, ilçedeki Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan Ali Şir Nevai Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Ali Şir Nevai Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Türk-İslam düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ali Şir Nevai'nin doğumunun 585'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törene; Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Mehmet Aygün, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile çok sayıda davetli katıldı. Törende, Nevai'nin mirasının tarihi ve kültürel önemine dikkat çekildi, Türk dünyası açısından taşıdığı değer ile edebiyat alanındaki katkıları vurgulandı.

"Nevai'nin eserleri miras niteliğindedir"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük bilge Nevai'nin eserleri yalnızca sanatsal ve felsefi yönüyle değil; milletleri birbirine yaklaştıran, bilincimizi ve ruhumuzu besleyen güçlü bir manevi miras niteliği taşımaktadır. Ali Şir Nevai'yi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ali Şir Nevai, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Şîr Nevaî, Keçiören'de Düzenlenen Törenle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:27:47. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Şîr Nevaî, Keçiören'de Düzenlenen Törenle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.