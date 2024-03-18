Ali Sirmen\'in cenaze töreni yarın yapılacak

84 yaşında yaşamını yitiren Cumhuriyet gazetesinin usta yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen'in cenaze töreni belli oldu. Sirmen için yarın saat 11.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde tören yapılacak. Sirmen, tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, sürekli basın kartı sahibi, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla hizmet veren üyemiz Ali Sirmen'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz."
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK
Ali Sirmen için 19 Mart Salı günü saat 11.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde tören yapılacak. Tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ALİ SİRMEN KİMDİR?
Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1972 yılında Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül Askeri Darbesi'nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı. Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzası ile kaleme aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Son olarak Cumhuriyet Gazetesinde yazıyordu.
Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 5 yıl önce de eşi Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Mine Sirmen'i 77 yaşında kaybetmişti.
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